Путин назначил Медведева председателем президиума Совета по науке и образованию

До Медведева должность занимал помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева председателем президиума Совета по науке и образованию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До Медведева должность занимал помощник главы государства Андрей Фурсенко. Теперь он стал секретарем.

Теперь количество членов совета увеличено с 40 до 48 человек. Число членов президиума выросло с 11 до 19. В него входит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.

Ранее Путин отметил активное развитие центра "Сириус".

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