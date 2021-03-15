Центр развивает те направления, которые были определены как приоритетные на первом этапе.

Президент России Владимир Путин отметил активное развитие центра "Сириус", который становится центром подготовки талантливых школьников и педагогов. Заявление он сделал на встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой.

"Сириус" у нас развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что центр развивает те направления, которые были определены как приоритетные на первом этапе.

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