В некоторых районах из-за особенно сложной ситуации ввели режим ЧС.

Более 50 населенных пунктов в Забайкалье остались без света из-за шторма. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев в своём аккаунте в Twitter.

Без электричества остались 54 населенных пункта в 10 районах Забайкалья.

Штормовой ветер нанес массовый ущерб электросетям и кровлям по всему краю. Андрей Гурулев, заместитель председателя правительства Забайкалья

По его словам, в некоторых районах из-за особенно сложной ситуации ввели режим ЧС. Речь идёт о Борзинском, Ононском, Забайкальском и Оловяннинском районах.

Сейчас власти оценивают ущерб, а также планируют восстановление инфраструктуры.

Ранее Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока.

Видео: МЧС России