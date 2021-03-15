Более 50 населенных пунктов в Забайкалье остались без света из-за шторма. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев в своём аккаунте в Twitter.
Без электричества остались 54 населенных пункта в 10 районах Забайкалья.
Штормовой ветер нанес массовый ущерб электросетям и кровлям по всему краю.
Андрей Гурулев, заместитель председателя правительства Забайкалья
По его словам, в некоторых районах из-за особенно сложной ситуации ввели режим ЧС. Речь идёт о Борзинском, Ононском, Забайкальском и Оловяннинском районах.
Сейчас власти оценивают ущерб, а также планируют восстановление инфраструктуры.
Ранее Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока.
Видео: МЧС России
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