В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа

Эксперт рассказал, в каком случае банк обратит внимание на транзакцию.

В Центробанке России перечислили признаки подозрительного платежа. Информацией с журналистами радио Sputnik поделился первый заместитель директора департамента информационной безопасности Артем Сычев. Эксперт объяснил, в каком случае кредитная организация может приостановить финансовую операцию.

Аналитик напомнил, что при помощи специальных алгоритмов банк определяет, является ли действие мошенническим или нет. Операция оценивается по множеству критериев. В первую очередь внимание уделяется профилю поведения клиента. В частности, если большую часть покупок человек в течение длительного периода времени совершал в определенном регионе, а затем фиксируется транзакция где-нибудь в удаленном месте, то это подозрительно. В этом случае велика вероятность того, что клиент стал жертвой мошенника.

Еще одна ситуация: человек постоянно оперирует небольшими суммами, а потом на его счет, грубо говоря, падает миллион рублей...Банк также обратит на это внимание, позвонит клиенту. Артем Сычев, представитель ЦБ РФ

Специалист напомнил, что в случае подозрительной операции банк ее приостанавливает, а не блокирует или отменяет.

Полиция установила личность компьютерного мастера, который починил планшет блокаднице за 48 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv