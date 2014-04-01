Полиция установила личность компьютерного мастера, который починил планшет блокаднице за 48 тыс. рублей

Накануне ранее судимого мужчину доставили в отдел полиции.

Полиция задержала компьютерного мастера, который взял за ремонт планшета у пенсионерки 48 тысяч рублей. Подозреваемого задержали днем 29 марта на Серебристом бульваре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жительница блокадного Ленинграда обратилась в полицию 28 марта. По словам потерпевшей, она обратилась к мастеру для настройки своего планшета. 82-летняя женщина хотела восстановить доступ к мессенджерам. Она позвонила по номеру, который был указан в объявлении. Рекламу петербурженка нашла у себя в почтовом ящике.

За свои услуги мастер попросил 78 тысяч рублей, но, так как у заявительницы не было такой крупной суммы, мужчина согласился на то, что есть, и "со скидкой" взял почти 48,7 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Подозреваемым оказался 36-летний житель Петербурга, ранее он уже был судим. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО