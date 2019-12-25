Блокадница отдала мастеру за ремонт планшета почти 49 тысяч рублей

Компьютерный мастер взял с 82-летней пенсионерки почти 49 тысяч рублей за ремонт планшета. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 28 марта обратилась 82-летняя пострадавшая. Она рассказала, что 28 марта около 16:00 она вызвала мастера для восстановления доступа в её планшете к мессенджеру WhatsApp и приложению "ВКонтакте". Номер мастера она нашла в своем почтовом ящике.
В 17:00 в квартиру заявительницы пришел мужчина, которому она дала для ремонта свой планшетный компьютер. После ремонта мужчина запросил 78000 рублей, но так как у заявителя не оказалось такой суммы, он сообщил, что для блокадницы сделает скидку. Пенсионерка отдала за ремонт 48700 рублей.
Приметы мастера: на вид 33-35 лет, рост 178-183 см, плотного телосложения. Одет: спортивная куртка черного цвета с капюшоном, рюкзак черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. Изъято: рекламное объявление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Ранее пенсионерка из Парголово в три подхода перевела мошенникам 3 млн рублей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
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Заранее большое человеческое спaсибо.