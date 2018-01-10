В России установили минимальную цену на сигареты

Изменения коснулись "антитабачного закона".

С 1 апреля в России вступают в силу изменения в "антитабачный закон". Согласно поправкам, минимальная цена на табачную продукцию до конца года будет составлять 108 рублей за пачку. Об этом сообщает "РИА Новости".

Изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма внесли в декабре 2020 года. До этого был установлен запрет на продажу табачных изделий в РФ по цене выше максимальной розничной и ниже минимальной.

Ранее эксперты заявляли о недостатках новых изменений, так как, согласно новым поправкам, появляется возможность применять в магазинах акции по уменьшению цены на сигареты.

Новые правила не распространяются на табачные изделия, которые введены в оборот до 1 апреля. Их реализация будет осуществляться по цене ниже установленного показателя до 1 июля 2021 года.

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