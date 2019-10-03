Полицейские выявили еще одно звено в бизнесе по продаже поддельных сигарет

Общая сумма найденного контрафакта превышает 13 млн рублей.

Полицейские задержали предполагаемую хозяйку контрафактных табачных изделий, которые были обнаружены в начале года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2022 года. Тогда же задержали 50-летнего мужчину, который, предположительно, занимался масштабными поставками крупных партий контрафактных сигарет.

Позже в ходе расследования несколько складов обнаружили на Выборгском шоссе. Там хранились 140 тысяч пачек сигарет, которые были маркированы поддельными акцизными марками. Рыночная стоимость товара превышает 13 млн рублей.

Хозяйкой контрафакта может быть 42-летняя предпринимательница из Петербурга. По оперативным данным, она купила поддельные сигареты у ранее задержанного оптовика, после чего продавала их с помощью розничных точек. Женщину опросили в качестве подозреваемой.

Полицейские намереваются выявить и ликвидировать все точки подпольного производства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из Душанбе в Петербург попытались провезти контрафактные головные уборы на полмиллиона рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО