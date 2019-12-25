Из Душанбе в Петербург попытались провезти контрафактные головные уборы на полмиллиона рублей

Тем самым мужчина нанес ущерб брендам-правообладателям.

Пассажир Пулково из Таджикистана пытался перевезти почти тысячу головных уборов. Товар был не задекларирован и являлся контрафактным. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Иностранный гражданин решил пройти по "зеленому" коридору, несмотря на то, что при нем были предметы легкой промышленности. Учитывая количество одежды, таможники сочли, что мужчина перевозит их не для личного пользования. Головные уборы украшали логотипы известных зарубежных брендов, хотя по факту являлись контрафактными. Ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, оценили в полмиллиона рублей.

За незаконное использование чужого товарного знака предусматривается уголовная ответственность. На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении из-за недекларирования багажа.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские раскрыли кражу ноутбука в Пулково. Инцидент попал на видео.

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Фото: Пулковская таможня