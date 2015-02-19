В Воронеже закрыто нелегальное производство немаркированных сигарет

Ирина Волк сообщила о пресечении производства контрафактной продукции в регионе.

Российские правоохранительные органы из Воронежской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли противоправную деятельность по производству табачных изделий, совершаемого без предусмотренной законодательством маркировки в особо крупном размере. Соответствующими данными с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях. Она пояснила, что согласно предварительной информации, незаконное изготовление и хранение товара осуществлялось на территории складских помещений в промышленных зонах административного центра.

В ходе обысков полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии обнаружена готовая продукция, а также оборудование и сырье для производства сигарет. пресс-служба полиции

В результате из незаконного оборота оперативниками изъято более 1,2 миллиона пачек сигарет различных торговых марок на общую сумму, превышающую 173 млн рублей. В полиции установили, что на упаковки контрафактных сигарет работниками производства наносились логотипы известных брендов. Одному из правообладателей причинен ущерб на сумму более пяти миллионов рублей. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по статьям 171.1 и 180 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа