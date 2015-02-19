Спецназ скрутил жениха прямо во время регистрации брака и попал на видео

В СОБР рассказали о преступлении, в котором подозревается житель Благовещенска.

Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали на территории российского города Благовещенска 29-летнего местного жителя. Силовики провели операцию во время торжественной церемонии бракосочетания в ЗАГСе. Ролик распространился по социальным сетям. В кадре показано, что жених и невеста стоят в центре помещения, а затем в зал врываются бойцы. Они скрутили мужчину и повалили его на пол. После этого жениха увели и посадили в служебную машину.

В СМИ рассказали о том, что житель Благовещенска обвиняется в причинении тяжких телесных сотруднику пограничной службы. Мужчина напал на потерпевшего несколько месяцев назад во время прогулки. Указывается, что в День пограничника компания подвыпивших мужчин поругалась с женихом с видео, а затем тот ударил одного из них ножом в грудь. Далее преступник сбежал с места событий. Правоохранительные органы нашли злоумышленника только в день его свадьбы.

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Фото и видео: Telegram / Регнум