В Петербурге несостоявшегося блогера оштрафовали за съемки в форме МВД

28-летний мужчина, работающий на хлебозаводе, решил стать блогером и в тот вечер в компании своих друзей записывал видео для своих соцсетей.

В центре Петербурга полицейские задержали блогера, который снимал ролик в форме сотрудника МВД. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 27 по Коломенской улице 9 июля сотрудники полиции при патрулировании территории обратили внимание на "коллегу". Полицейских насторожил тот факт, что молодой человек в форменном обмундировании активно позировал перед камерой, постановочно разнимая уличную драку.

Увидев приближающихся полицейских "старший лейтенант" занервничал и не сразу смог найти нужные слова. Но объясниться все же пришлось. МВД по СПб и ЛО

Оказалось, что 28-летний мужчина, работающий на хлебозаводе, решил стать блогером и в тот вечер в компании своих друзей записывал видео для своих соцсетей. По сюжету, он выступал в роли полицейского, разнимающего дерущихся из-за девушки. Блогера доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек пытался вызвать сочувствие, рассказывая о том, что через несколько дней у него свадьба, но избежать ответственности ему не удалось. В отношении него составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды). Теперь петербуржцу придется заплатить штраф.

Видео: МВД