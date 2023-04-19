"Вальс буксиров" открыл майский сезон в Петербурге

Фестиваль стал доброй традицией и символизирует начало летнего туристического сезона

В эту субботу, 3 мая, на Неве состоялось красочное водное шоу "Вальс буксиров", ставшее одним из самых зрелищных событий майских праздников. Тысячи зрителей собрались на набережной Лейтенанта Шмидта, чтобы увидеть, как маневренные суда под музыку исполнили синхронный танец на воде.

Мероприятие прошло в рамках XI Фестиваля ледоколов, который в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

До 5 мая у петербуржцев и гостей города есть возможность бесплатно посетить ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг", "Капитан Плахин" и музейный "Красин". Для экскурсий доступно 17 тысяч мест, записаться можно онлайн.

Первыми гостями фестиваля стали школьники из Курской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге открылся первый "Рыбный фестиваль".

Фото: 78.ru