В Петербурге открылся первый "Рыбный фестиваль"

Больше 20 регионов РФ представили всевозможные морепродукты.

С 1 по 4 мая на Пионерской площади проходит уникальный гастрономический проект — "Рыбный фестиваль", впервые организованный в Санкт-Петербурге.

Как сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситков, мероприятие собрало более 20 регионов России, представивших рыбные деликатесы от Калининграда до Владивостока. Особое место в программе фестиваля занимает легендарная петербургская корюшка, которую гости могут попробовать в различных вариантах приготовления — жареную, копчёную и солёную.

"Проект не только знакомит с лучшими образцами отечественной рыбной продукции, но и укрепляет статус Петербурга как кулинарной столицы России" Александр Ситков

Фестиваль работает ежедневно с 10:00 до 20:00, вход для всех желающих свободный. Помимо дегустаций и покупок, гостей ждет насыщенная культурная программа, посвященная рыболовным традициям разных регионов России.

Ранее Piter.TV сообщал, что Исаакиевский собор и Спас на Крови с 1 мая перешли на летний график.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга