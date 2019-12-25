В воздушном пространстве Ленобласти объявили опасность БПЛА
Сегодня, 14:46
В воздушном пространстве Ленобласти объявили опасность БПЛА

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, возможно понижение скорости мобильного интернета.

В воздушном пространстве Ленинградской области днем 26 марта объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, возможно понижение скорости мобильного интернета. 

А за ночь и утро силами ПВО было сбито более 20 дронов. Налет отражали в Киришском районе: атаку направили на объекты промышленной инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Накануне БПЛА повредил объект культурного наследия в Выборге. Жилой дом на Морской набережной находится в реестре памятников архитектуры. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов поручил предоставить нуждающимся временные жилые помещения. Всего за вчерашние сутки уничтожили свыше 50 беспилотников. 

