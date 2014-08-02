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Более 10 БПЛА уничтожили силы ПВО в Ленобласти
Сегодня, 8:53
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Более 10 БПЛА уничтожили силы ПВО в Ленобласти

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Сведений о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало.

В Ленинградской области ночью и рано утром 10 июля силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

Режим опасности БПЛА действовал с 02:48 до 04:46. Над территорией региона сбили 14 дронов, сведений о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало. 

Ранее мы рассказывали о том, что накануне в области уничтожили один беспилотник. Также никто не пострадал. 

Тем временем в Кронштадте установили специальные бетонные укрытия. Глава районной администрации Андрей Кононов разъяснил их назначение. Эти сооружения предназначены для временного пребывания людей в случае возникновения угрозы атаки БПЛА. 

Фото: pxhere 

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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