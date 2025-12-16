Андрей Кононов объяснил назначение новых укрытий в Кронштадте

Андрей Кононов прокомментировал установку специальных сооружений для временного пребывания людей в случае угрозы атаки беспилотников. Укрытия размещены на открытых общественных пространствах — рядом с остановками транспорта, парками и скверами.

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов разъяснил назначение специальных бетонных укрытий, установленных в городе. По его словам, эти сооружения предназначены для временного пребывания людей в случае возникновения угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Укрытия размещены на открытых общественных пространствах, в том числе рядом с остановками общественного транспорта, в парках и скверах. Кононов подчеркнул, что установка таких объектов направлена на повышение уровня безопасности жителей района. Информация о местах размещения укрытий была опубликована с целью разъяснения их назначения и функционала.

Ранее в Кронштадте установили бетонные укрытия от атак БПЛА.

Фото: пресс-служба администрации Кронштадского района