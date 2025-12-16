В Кронштадте установили бетонные укрытия от атак БПЛА

Объекты оснащены камерами видеонаблюдения системы "Безопасный город".

В Кронштадте начали устанавливать укрытия для защиты населения в случае атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. Судя по опубликованным фотографиям, укрытие представляет собой бетонный короб, по размерам и внешнему виду напоминающий морской контейнер.

В администрации района пояснили, что если во время налёта БПЛА человек находится на улице, ему следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Сертифицированные бетонные укрытия установлены по следующим адресам: Якорная площадь, общественное пространство на Кронштадтском шоссе, 5/9 (16-й микрорайон), улица Зосимова, 8, у сквера "Инчхон", участок на пересечении улицы Литке и Кронштадтского шоссе, а также недалеко от остановки общественного транспорта.

В мэрии обратились к жителям с просьбой не мусорить и предупредили, что все укрытия находятся под видеонаблюдением системы "Безопасный город". Также в ближайшее время будет опубликован перечень внутренних помещений в Кронштадте, пригодных для временного укрытия во время атаки дронов.

Напомним, Кронштадт подвергся атаке беспилотников в первый день Петербургского международного экономического форума, 3 июня. Тогда губернатор Александр Беглов сообщил, что удары пришлись по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Были повреждены несколько объектов, пострадали несколько человек, погибших не было.

Фото: пресс-служба администрации Кронштадского района