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В небе над Ленобластью сбили один беспилотник
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В небе над Ленобластью сбили один беспилотник

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Воздушную опасность объявили в 02:45, а отменили режим к 05:20.

Ночью 9 июля в небе над Ленинградской областью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО сбили один дрон, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

Воздушную опасность объявили в 02:45, а отменили режим к 05:20. 

Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленобласти. Был сбит один БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу. 

Александр Дрозденко, губернатор 

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. 

Ранее мы рассказывали о том, что 6 июля, в понедельник, в Ленобласти уничтожили более 60 БПЛА. Тогда зафиксировали повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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