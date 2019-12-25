В небе над Ленобластью сбили один беспилотник

Ночью 9 июля в небе над Ленинградской областью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО сбили один дрон, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Воздушную опасность объявили в 02:45, а отменили режим к 05:20.
Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленобласти. Был сбит один БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу.
Александр Дрозденко, губернатор
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Ранее мы рассказывали о том, что 6 июля, в понедельник, в Ленобласти уничтожили более 60 БПЛА. Тогда зафиксировали повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк.
Фото: Piter.TV
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