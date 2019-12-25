В небе над Ленобластью сбили один беспилотник

Воздушную опасность объявили в 02:45, а отменили режим к 05:20.

Ночью 9 июля в небе над Ленинградской областью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО сбили один дрон, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Воздушную опасность объявили в 02:45, а отменили режим к 05:20.

Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленобласти. Был сбит один БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу. Александр Дрозденко, губернатор

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Ранее мы рассказывали о том, что 6 июля, в понедельник, в Ленобласти уничтожили более 60 БПЛА. Тогда зафиксировали повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

Фото: Piter.TV