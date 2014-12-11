Над Ленобластью уничтожили более 50 беспилотников

Сведений о пострадавших нет, данные уточняются.

В небе над Ленинградской областью 6 июля уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов противника. В настоящее время боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По предварительной информации, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк, где упали фрагменты дронов. Последствия оперативно ликвидируют. Сведений о пострадавших нет, данные уточняются.

Ранее глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов разъяснил назначение специальных бетонных укрытий, установленных в городе. По его словам, эти сооружения предназначены для временного пребывания людей в случае возникновения угрозы атаки БПЛА.

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