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Над Ленобластью уничтожили более 50 беспилотников
Сегодня, 8:57
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Над Ленобластью уничтожили более 50 беспилотников

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Сведений о пострадавших нет, данные уточняются.

В небе над Ленинградской областью 6 июля уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов противника. В настоящее время боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

По предварительной информации, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк, где упали фрагменты дронов. Последствия оперативно ликвидируют. Сведений о пострадавших нет, данные уточняются. 

Ранее глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов разъяснил назначение специальных бетонных укрытий, установленных в городе. По его словам, эти сооружения предназначены для временного пребывания людей в случае возникновения угрозы атаки БПЛА. 

Фото: pxhere 

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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