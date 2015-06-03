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Петербуржцев пригласили в Ботанический сад посмотреть на махровую сакуру
Сегодня, 11:58
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Петербуржцев пригласили в Ботанический сад посмотреть на махровую сакуру

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Деревья можно увидеть, купив билеты на фестиваль "Яблоневый цвет". Он пройдет на этих выходных, 28 и 29 мая. 

Сотрудники Ботанического сада Петра Великого приглашают жителей города посмотреть на цветение махровой сакуры сорта Канзан. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Отметим, что данный сорт является самым поздним. Деревья растут вдоль Длинного пруда, по правую руку, если встать спиной к Горбатому мостику. 

Сакуру можно посмотреть, купив билеты на фестиваль "Яблоневый цвет". Он пройдет на этих выходных, 28 и 29 мая. 

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Фото: пресс-служба Ботанического сада БИН РАН

Теги: ботанический сад, махровая сакура, природа
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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