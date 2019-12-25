Белолобые гуси гуляли по Васильевскому острову

Особи вернулись в Северную столицу после зимовки.

В субботу, 28 мая, жительница Василеостровского района увидела гусей, которые важно гуляли по острову. Птицы не подпускали к себе людей. Фотографии особей женщина опубликовала в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в соцсети "ВКонтакте".

Как указали специалисты, на кадрах можно увидеть белолобых гусей, которых раньше называли казарками. Большую часть времени они проводят на суше, однако умеют отлично плавать. По предварительной информации, особи вернулись в Северную столицу после зимовки.





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Фото: Вконтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров (Маори Мурр)