Блогер Эмиль Пашаев, угрожавший сотруднику ДПС, получил полгода колонии

Пашаев признал свою вину.

Приморский районный суд Петербурга отправил блогера Эмиля Пашаева, угрожавшего сотруднику ДПС, на 6 месяцев в колонию-поселение. В объединенной пресс-службе судов города рассказали, что "зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым".

Ранее Пашаев признал свою вину. Также суд выяснил, что блогер имеет место жительства и регистрацию, семью, детей, материально помогает родителям, а также не состоит на учетах.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали события, произошедшие 9 июня. Пашаев ехал по Приморскому району на Chevrolet и нарушил ПДД. Во время проверки документов и составления протоколов, он начал крыть сотрудника ДПС матом. В итоге, бросив свои права, блогер ударил по газам и скрылся. После случившегося Пашаев нашел номер инспектора, который остановил его, и начал угрожать ему и его семье. Спустя время блогера задержали на мотоцикле с неизвестной блондинкой. Во время задержания он грозился сотрудникам ДПС проблемами и увольнением.

Фото: ВКонтакте / Эмиль Пашаев