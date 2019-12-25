Блогера Эмиля Пашаева суд отправил под стражу

В СИЗО нарушитель пробудет до 15 сентября этого года.

В субботу, 17 июля, Приморский районный суд заключил под стражу блогера Эмиля Пашаева, подозреваемого в применении насилия по отношению к представителю власти. Об сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В минувшую пятницу Пашаеву предъявили обвинение, блогер признал вину и свою вину и попросил домашний арест. В СИЗО нарушитель пробудет до 15 сентября этого года.

Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела стали события, произошедшие 7 июня. Пашаев ехал по Приморскому району на Chevrolet и нарушил ПДД. Во время проверки документов и составления протоколов, он начал крыть сотрудников ДПС матом. В итоге, бросив свои права, блогер ударил по газам и скрылся. После случившегося Пашаев нашел номер инспектора, который остановил его, и начал угрожать ему и его семье. Спустя время блогера задержали на мотоцикле с неизвестной блондинкой. Во время задержания он грозился сотрудникам ДПС проблемами и увольнением.

Ранее Piter.tv сообщал, что во время операции загорелся 17-летний подросток в Первой городской детской больнице.

Фото: ВКонтакте / Эмиль Пашаев