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Во время операции загорелся 17-летний подросток в Первой городской детской больнице
Сегодня, 19:44
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Во время операции загорелся 17-летний подросток в Первой городской детской больнице

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После проведенной проверки прокуратурой возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В субботу, 17 июля, в Первой городской детской больнице в Петербурге во время операции воспламенился 17-летний подросток. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте Росздравнадзора.

Известно, что подросток поступил в учреждение 5 июля для оказания плановой медицинской помощи. На следующий день ребенок получил ожоги, после этого его перевели в соответствующее отделение. Сообщается, что его жизни на данный момент ничего не угрожает. 

После проведенной проверки прокуратурой возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Ранее мы писали, что Мариинская больница возвращается к плановому приему больных.

Фото: Piter.tv 

Теги: первая детская городская больница петербурга, ребенок загорелся
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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