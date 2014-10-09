Во время операции загорелся 17-летний подросток в Первой городской детской больнице

После проведенной проверки прокуратурой возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В субботу, 17 июля, в Первой городской детской больнице в Петербурге во время операции воспламенился 17-летний подросток. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте Росздравнадзора.

Известно, что подросток поступил в учреждение 5 июля для оказания плановой медицинской помощи. На следующий день ребенок получил ожоги, после этого его перевели в соответствующее отделение. Сообщается, что его жизни на данный момент ничего не угрожает.

После проведенной проверки прокуратурой возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Ранее мы писали, что Мариинская больница возвращается к плановому приему больных.

Фото: Piter.tv