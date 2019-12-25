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Вдоль Шуваловского проспекта начались работы по благоустройству сквера
Сегодня, 15:00
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Вдоль Шуваловского проспекта начались работы по благоустройству сквера

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Здесь появятся 4 тыс. кустарников и более 200 деревьев. Обещают посадить цветы.

Вдоль реки Глухарка появится прогулочная зона для жителей и гостей Петербурга. Об этом сообщили в группе "Наш Приморский район" в "ВКонтакте".

Сейчас здесь начались работы по уборке территории. Но в будущем рядом с Шуваловским проспектом появится скамейки в виде диванов, лавки-консоли с подсветкой и детская зона. Центральным объектом парка станет входная площадка в виде треугольника. Садовники посадят в сквере 4 тыс. кустарников, 243 дерева и цветы. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кронштадте 25 июля откроют вторую часть парка "Остров фортов". 

Фото: Pexels, "Наш Приморский район"

Теги: благоустройство территории, парки, природа, река глухарка, шуваловский проспект
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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