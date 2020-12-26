Высокий суд Англии отказал экс-владельцам "ЮКОС" в возобновлении производства

Ранее Гаагский суд постановил выплатить им 57 миллиардов долларов.

Высший суд Англии отказал экс-акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года. Об этом сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко.

По его словам, Высокий суд поддержал позицию Минюста России. Она заключалась в том, что невозможно привести в исполнение решения арбитража до вынесения Верховным судом Нидерландов решения по российской жалобе.

Суд Англии также признал, что российская жалоба имеет высокие шансы на успех. Константин Чуйченко, министр юстиции России

Эту жалобу в суде назвали "частью добросовестных и легитимных действий России по защите своих интересов".

Напомним, в прошлом году Верховный суд Нидерландов начал рассматривать кассационную жалобу России, которая требовала отмены решения Апелляционного суда Гааги. Он обязал РФ выплатить 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

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