Бастрыкин поручил доложить о нападении на 15-летнего петербуржца в ПВЗ

Ранее сообщалось, что подростка связали скотчем и избивали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о нападении группы подростков на 15-летнего жителя Северной столицы, – данные Информационного центра СК России.

Напомним, ранее стало известно, что 29 марта в одном из пунктов выдачи заказов Невского района несколько несовершеннолетних напали на подростка.

Нападавшие обмотали парня скотчем, связали ему руки и ноги, после чего начали толкать. В результате падения он ударился спиной о скамейку. Один из агрессоров нанес ему несколько ударов черенком инструмента по коленям. У пострадавшего диагностированы многочисленные ушибы.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Информационный центр СК России

Ранее мы рассказывали, что ребенок спрыгнул с третьего этажа дома на Корнея Чуковского, чтобы спастись от огня.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу