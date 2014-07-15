Подростки связали скотчем и избили сверстника в пункте выдачи заказов в Невском районе

Личность нападавших выясняется.

Вчера вечером в пункте выдачи заказов на Ново-Александровской улице произошел инцидент с участием подростков. По предварительным данным, 15-летний юноша пришел в ПВЗ к знакомому, где его неожиданно атаковала группа сверстников.

Нападавшие обмотали парня скотчем, связали ему руки и ноги, после чего начали толкать. В результате падения он ударился спиной о скамейку. Один из агрессоров нанес ему несколько ударов черенком инструмента по коленям, пишет 78.ru.

После происшествия пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ушибы спины и коленных суставов, а также множественные ссадины. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личность нападавших. Рассматриваются возможные мотивы инцидента, включая конфликт между подростками.

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Фото: 78.ru