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Назван быстрый и правильный способ похудения к Новому году
Сегодня, 12:00
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nastya960

Назван быстрый и правильный способ похудения к Новому году

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Исключать полностью жиры из рациона совсем не полезно.

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков раскрыл россиянам способ быстрого и правильного похудения к Новому году. Рекомендации появились на YouTube-канале "Клиника коррекции веса доктора Ковалькова".

Диетолог заявил, что особое внимание нужно уделять не калориям, а составу продуктов.

Если жиров в продукте мало, это не значит, что он полезен. Человек никогда не жиреет от жиров, как и не зеленеет от зелени.

Алексей Ковальков

Медик напомнил, что чукчи никогда не страдают ожирением, при этом их рацион на 80% состоит из жиров. Диетолог отметил, что кто-то сейчас не ест жиры, а потом дорывается до праздничного стола и попадает с панкреатитом в больницу.

Для людей, желающих избавиться от лишних килограммов в кратчайшие сроки, идеально подойдет белково-жировая диета. Но на такой диете нельзя сидеть более месяца, в сутки может уходить до 150 граммов веса.

Диетологи рекомендовали не пить много шампанского  на Новый год.

Фото: pixabay

Теги: диета, диетолог, новый год
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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