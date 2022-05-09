В Херсоне состоялось шествие "Бессмертного полка" с возложением цветов у Вечного огня

В колонне шли семьи, с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну.

В Херсоне началось торжественное празднование Дня Победы. В понедельник, 9 мая, по улицам города прошло шествие "Бессмертного полка" с возложением цветов к Вечному огню.

В конце апреля местная администрация дала распоряжение зажечь Вечный огонь, который был отключен по решению киевских властей в 2014 году. Глава администрации Херсона Владимир Сальдо пришел в Парк Славы, чтобы поздравить горожан с праздником. У монумента погибшим выставлен почетный караул.

"Бессмертный полк" прошел по аллее Славы к Вечному огню. В колонне шли семьи, с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну. Перед началом акции на сцене выступили местные артисты. Российские военные развернули на аллее Славы полевую кухню.

Ранее мы сообщили, что Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости