Открыта запись на бесплатные экскурсии в усадьбу княгини Дашковой

Экскурсии будут проходить каждый первый и третий вторник месяца с 15:30 до 17:00.

С 20 июня возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбе Кирьяново княгини Екатерины Романовны Дашковой. Сейчас в здании находится отдел ЗАГС Кировского района Петербурга. Экскурсии проводятся в рамках восьмого сезона культурно-просветительского проекта "Открытый город".

Усадьба Кирьяново – памятник архитектуры второй половины XVIII века, одна из немногих старинных усадеб, сохранившихся на Петергофской дороге. Экскурсии будут проходить каждый первый и третий вторник месяца с 15:30 до 17:00. Акция продлится до ноября. В экскурсионном маршруте будет доступна центральная часть здания и приусадебная территория. Записаться на экскурсии можно на портале открытыйгород.рф.

Княгиня Дашкова – первая и единственная женщина во главе двух академий – Санкт-Петербургской Академии наук и Императорской Российской Академии, первая в России женщина на государственной службе.

Ранее в Петербурге состоялась первая экскурсия туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России" и автопробега "Путешествуй со Сбером". Проект призвал стимулировать развитие внутреннего туризма в России. И привлечь внимание путешественников к локальным точкам интереса в регионах. А также создать необходимую для этого инфраструктуру.

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Фото: открытыйгород.рф