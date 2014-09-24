В Петербурге состоялась первая экскурсия туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России"

Сбер на ПМЭФ презентовал петербургскую часть туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России" и автопробег "Путешествуй со Сбером".

Первая экскурсия туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России" и автопробега "Путешествуй со Сбером" прошла в Петербурге. Проект призвал стимулировать развитие внутреннего туризма в России. И привлечь внимание путешественников к локальным точкам интереса в регионах. А также создать необходимую для этого инфраструктуру.

Главным ориентиром на маршруте из Петербурга в Ялту стала история об Ольденбургах – известнейшей аристократической династии, деятельность которой оставила след и повлияла на развитие множества российских территорий.

Сегодняшняя экскурсия была посвящена благотворительной деятельности принцев Ольденбургских. Они, в основном, создавали педагогические и медицинские учреждения и в Петербурге, и во многих других городах. Но Каменноостровский проект в Петербурге один из наиболее любопытных объектов, потому что традиционно в истории нашего города это медицинская часть нашего города. Поэтому здесь оказалось много объектов, учреждений, которые находились под руководством и патронажем принцев Ольденбургских. Это очень небольшая часть объектов в нашем городе, которая связана с их именем. Город большой, объекты зачастую находятся на большом расстоянии друг от друга, поэтому мы выбрали небольшой участок, где сосредоточено большое количество объектов. Юлия Курбатов, руководитель музея истории Института экспериментальной медицины

Проект должен сделать жизнь автотуристов проще и приятнее. Сбер уже позаботился о навигации. Теперь сервис 2ГИС будет предлагать пользователям, движущимся по маршруту, посетить места, связанные с исторической памятью принцев Ольденбургских.

Путешествие начинается с пешеходного маршрута, который включает больше двух десятков туристических объектов, таких как институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.

Видео: Piter.tv