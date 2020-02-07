Сбер презентовал туристический маршрут от Северной Столицы до Южного побережья Крыма в рамках ПМЭФ

Проекты направлены на популяризацию внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов.

В рамках ПМЭФ на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга проходят Дни Воронежской области. Во время мероприятия состоялась презентация петербургской части туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России" и автопробега "Путешествуй со Сбером".

Будет замечательно, если нынешнее короткое знакомство с Воронежской областью в рамках Дней в Санкт-Петербурге побудит многих приехать к нам, чтобы на месте увидеть все красоты, богатства и достижения". Александр Гусев, губернатор Воронежской области

Проекты направлены на популяризацию внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Главной темой, объединяющей несколько регионов, стала история семьи Ольденбургских – одной из известнейших аристократических династий, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий.

Благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге был создан единый пешеходный маршрут. Он объединяет около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.

Уже в августе Сбер организует автопробег с участием российских журналистов и блогеров по маршруту "Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта". Общая протяженность пробега составит 3 607 км. Его участники проедут по трем главным федеральным трассам страны: "Нева", "Дон" и "Таврида", и посетят десятки достопримечательностей, а также знаковых мест, рекомендованных для семейного отдыха в ряде регионов России.

Завершится автопробег в Ливадийском дворце-музее, который являлся бывшей резиденцией российских императоров и был любимым местом отдыха семьи Ольденбургских.

Информационную поддержку проекта осуществляет сервис 2GIS. На его базе будет создана информационно-навигационная страница, которая поможет путешественникам узнать о туристических объектах на маршруте, а также проложить наиболее удобный путь следования. Рекомендации будут предоставляться, основываясь на геолокации путешественников. Генеральный информационный партнёр автопробега – Рамблер.

Фото: путешествуйпороссии.online