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В петербургском метрополитене вновь раздают бесплатную воду
Сегодня, 14:18
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В петербургском метрополитене вновь раздают бесплатную воду

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При необходимости список станций корректируют.

В метро Петербурга 25 июля вновь бесплатно раздают питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Воду можно получить на станциях "Проспект Ветеранов", "Площадь Ленина", "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Горьковская", "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Достоевская", "Ладожская" и "Маяковская". При необходимости список корректируют. 

Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Напомним, сегодня действует "желтый" уровень опасности. 

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Теги: вода, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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