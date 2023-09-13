В петербургском метрополитене вновь раздают бесплатную воду

При необходимости список станций корректируют.

В метро Петербурга 25 июля вновь бесплатно раздают питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

Воду можно получить на станциях "Проспект Ветеранов", "Площадь Ленина", "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Горьковская", "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Достоевская", "Ладожская" и "Маяковская". При необходимости список корректируют.

Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Напомним, сегодня действует "желтый" уровень опасности.

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"