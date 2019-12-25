Из-за жары 25 и 26 июля в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

Температура воздуха составит +30…+31 градус.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности в связи с очень высокой температурой. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, 25 и 26 июля с 12:00 до 19:00 температура воздуха составит +30…+31 градус. Как подчеркнули в администрации, когда солнце активно, не стоит выходить из дома без головного убора.

Рекомендуется также надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV