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Из-за жары 25 и 26 июля в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 16:15
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Из-за жары 25 и 26 июля в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

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Температура воздуха составит +30…+31 градус.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности в связи с очень высокой температурой. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, 25 и 26 июля с 12:00 до 19:00 температура воздуха составит +30…+31 градус. Как подчеркнули в администрации, когда солнце активно, не стоит выходить из дома без головного убора. 

Рекомендуется также надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: в Ботаническом саду Петра Великого сократили время посещения в связи с жаркой погодой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жара, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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