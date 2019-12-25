В Ботаническом саду Петра Великого сократили время посещения в связи с жаркой погодой

Ботанический сад Петра Великого скорректировал график работы оранжерей из-за аномально высоких температур воздуха. Время посещения сокращено на один час, касса прекращает продажу билетов в 15:30.
Согласно сообщению пресс-службы Ботанического сада, условия внутри теплиц существенно отличаются от внешней среды: повышенная температура и влажность создают дополнительную нагрузку на организм посетителей.
Администрация просит учесть эти факторы при планировании экскурсий по оранжерейному маршруту.
Ранее мы сообщили о том, что тюльпановое дерево впервые расцвело в Ботаническом саду Петра Великого.
Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург
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