В Ботаническом саду Петра Великого сократили время посещения в связи с жаркой погодой

Условия внутри теплиц существенно отличаются от внешней среды: повышенная температура и влажность создают дополнительную нагрузку на организм посетителей.

Ботанический сад Петра Великого скорректировал график работы оранжерей из-за аномально высоких температур воздуха. Время посещения сокращено на один час, касса прекращает продажу билетов в 15:30.

Согласно сообщению пресс-службы Ботанического сада, условия внутри теплиц существенно отличаются от внешней среды: повышенная температура и влажность создают дополнительную нагрузку на организм посетителей.

Администрация просит учесть эти факторы при планировании экскурсий по оранжерейному маршруту.

Ранее мы сообщили о том, что тюльпановое дерево впервые расцвело в Ботаническом саду Петра Великого.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург