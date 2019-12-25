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В Ботаническом саду Петра Великого сократили время посещения в связи с жаркой погодой
Сегодня, 15:45
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В Ботаническом саду Петра Великого сократили время посещения в связи с жаркой погодой

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Условия внутри теплиц существенно отличаются от внешней среды: повышенная температура и влажность создают дополнительную нагрузку на организм посетителей.

Ботанический сад Петра Великого скорректировал график работы оранжерей из-за аномально высоких температур воздуха. Время посещения сокращено на один час, касса прекращает продажу билетов в 15:30.

Согласно сообщению пресс-службы Ботанического сада, условия внутри теплиц существенно отличаются от внешней среды: повышенная температура и влажность создают дополнительную нагрузку на организм посетителей.

Администрация просит учесть эти факторы при планировании экскурсий по оранжерейному маршруту.

Ранее мы сообщили о том, что тюльпановое дерево впервые расцвело в Ботаническом саду Петра Великого.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад петра великого, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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