На 10 станциях петербургского метро раздают воду из-за жары на улице

В метрополитене отметили, что мониторят показатели температуры и при необходимости список станций будет корректироваться.

В связи с существенным повышением температуры воздуха Петербургский метрополитен начал бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Питьевую воду вы можете получить на станциях:

– "Проспект Ветеранов" (вестибюль 2)

– "Площадь Ленина" (вестибюль 1)

– "Проспект Просвещения"

– "Петроградская"

– "Горьковская"

– "Адмиралтейская"

– "Сенная площадь"

– "Достоевская"

– "Ладожская"

– "Маяковская"

В метрополитене отметили, что мониторят показатели температуры и при необходимости список станций будет корректироваться.

Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, нужно воспользоваться стойками передачи тревожной информации или обратиться к работнику метрополитена на станции.

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Фото: Piter.tv