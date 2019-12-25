На 10 станциях петербургского метро раздают воду из-за жары на улице

В связи с существенным повышением температуры воздуха Петербургский метрополитен начал бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Питьевую воду вы можете получить на станциях:
– "Проспект Ветеранов" (вестибюль 2)
– "Площадь Ленина" (вестибюль 1)
– "Проспект Просвещения"
– "Петроградская"
– "Горьковская"
– "Адмиралтейская"
– "Сенная площадь"
– "Достоевская"
– "Ладожская"
– "Маяковская"
В метрополитене отметили, что мониторят показатели температуры и при необходимости список станций будет корректироваться.
Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, нужно воспользоваться стойками передачи тревожной информации или обратиться к работнику метрополитена на станции.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все