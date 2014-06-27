Петербург 24 июля идёт на штурм 30-градусной отметки

Осадков не ожидается.

Северная столица в четверг останется под влиянием барического максимума, с характерной для него относительно малооблачной, сухой и по-летнему жаркой погодой. В третий раз с начала года столбики термометров достигнут 30-градусной отметки. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 24 июля в Петербурге +29…+31 градус, в Ленинградской области +26…+31 градус. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу ожидается без осадков, ночью +16…+19 градусов, днём +29…+31 градус.

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Фото: Piter.tv