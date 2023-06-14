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В Ленобласти 24 июля воздух прогреется до 31 градуса
Сегодня, 15:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 24 июля воздух прогреется до 31 градуса

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Преимущественно без осадков.

В Ленинградской области в четверг ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в своём прогнозе на 24 июля.

Так, 24 июля в регионе ожидается ветер переменных направлений 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, местами до +10 градусов, днем +26...+31 градус. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Спасатели патрулируют популярные места отдыха в Ленинградской области – пляжи карьеров в поселках Шамокша и Шапки, пляжи Нестеровского, Снетковского и Судаковского озер, а также рек Нева и Волхов.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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