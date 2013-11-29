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Спасатели патрулируют популярные пляжи в Ленобласти

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В Ленобласти установилась жаркая погода, и у водоёмов отдыхает много людей.

Спасатели патрулируют популярные места отдыха в Ленинградской области – пляжи карьеров в поселках Шамокша и Шапки, пляжи Нестеровского, Снетковского и Судаковского озер, а также рек Нева и Волхов. Об этом рассказали в региональной администрации.

В Ленобласти установилась жаркая погода, и у водоёмов отдыхает много людей. Для профилактики несчастных случаев на воде сотрудники аварийно-спасательной службы напоминают отдыхающим о правилах безопасного посещения водоёмов:

– купайтесь только в разрешенных местах;
– следите за детьми;
– не купайтесь во время грозы;
– не прыгайте в незнакомые места, не проверив дно;
– не подавайте ложные сигналы бедствия;
– не купайтесь в нетрезвом виде;
– не подплывайте близко к проходящим судам;
– не используйте для плавания самодельные устройства;
– не взбирайтесь на предупредительные и технические знаки.

Единый номер экстренных служб – 112.

Фото и видео: Telegram/ Админка Ленобласти 

Теги: июль, лето, пляжи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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