Спасатели патрулируют популярные пляжи в Ленобласти

В Ленобласти установилась жаркая погода, и у водоёмов отдыхает много людей.

Спасатели патрулируют популярные места отдыха в Ленинградской области – пляжи карьеров в поселках Шамокша и Шапки, пляжи Нестеровского, Снетковского и Судаковского озер, а также рек Нева и Волхов. Об этом рассказали в региональной администрации.

В Ленобласти установилась жаркая погода, и у водоёмов отдыхает много людей. Для профилактики несчастных случаев на воде сотрудники аварийно-спасательной службы напоминают отдыхающим о правилах безопасного посещения водоёмов:

– купайтесь только в разрешенных местах;

– следите за детьми;

– не купайтесь во время грозы;

– не прыгайте в незнакомые места, не проверив дно;

– не подавайте ложные сигналы бедствия;

– не купайтесь в нетрезвом виде;

– не подплывайте близко к проходящим судам;

– не используйте для плавания самодельные устройства;

– не взбирайтесь на предупредительные и технические знаки.

Единый номер экстренных служб – 112.

Фото и видео: Telegram/ Админка Ленобласти