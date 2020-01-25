"Более 108 тыс. рублей": Беглов назвал Путину среднюю зарплату по Петербургу

Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Северную столицу. После встречи с законодателями Президент выслушал доклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Запись их разговора транслировалась на телеканале "Россия 24".
На рабочей встрече градоначальник рассказал Владимиру Путину об уровне безработицы среди петербуржцев, который составил 1,5%, и средней зарплате, которая, по словам губернатора, превышает 108 тыс. рублей.
Беглов отметил, что на фоне снижения уровня безработицы в Северной столице можно найти действительно хорошую работу. Многим для этого просто не хватает должного желания.
Губернатор также рассказал Президенту о подготовке города к празднованию 80-летия Победы и, как мы писали ранее, доложил, что все ветераны, труженики тыла, дети войны, блокадники и узники концлагерей из Петербурга получат специальные выплаты до 30-го апреля.
В Telegram-канале Александра Беглова также появилась информация, что градоначальник докладывал Президенту о строительных проектах в городе. В частности, упомянуты новый разводной мост в створе Большого Смоленского проспекта, подготовка к строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали, второй этап возведения ШМСД и другие проекты.
Ранее стало известно, что секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
Фото: Кремль
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