На "Алых парусах" Беглов ударил в рынду, но веревка оборвалась

Глава Петербурга повел себя как ни в чем не бывало. Улыбнулся и помахал рукой выпускникам.

Губернатор Северной столицы, выступая на празднике "Алые паруса", случайно порвал веревку у традиционной рынды – колокола, которым ежегодно открывают торжество. При этом Александр Беглов не засмущался. Он с улыбкой поздравил выпускников с окончанием обучения в школе и пожелал им успехов в будущем.

Продолжился праздник шоу-концертом. На сцене выступали Cream Soda, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Dabro и другие. Завершилось мероприятие выходом в акваторию города брига "Россия" под алыми парусами. Выпускники увидели залпы салютов.

После праздника Северную столицу настигла гроза. В Петербурге начался долгожданный дождь.

Ранее нa Piter.tv сообщили, что в Петербурге обнаружили незаконную дорогостоящую доставку алкоголя в "сухой" день "Алых парусов".

Видео: Telegram / Осторожно, новости (трансляция Пятого канала)