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На "Алых парусах" Беглов ударил в рынду, но веревка оборвалась

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Глава Петербурга повел себя как ни в чем не бывало. Улыбнулся и помахал рукой выпускникам.

Губернатор Северной столицы, выступая на празднике "Алые паруса", случайно порвал веревку у традиционной рынды – колокола,  которым ежегодно открывают торжество. При этом Александр Беглов не засмущался. Он с улыбкой поздравил выпускников с окончанием обучения в школе и пожелал им успехов в будущем. 

Продолжился праздник шоу-концертом. На сцене выступали Cream Soda, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Dabro и другие. Завершилось мероприятие выходом в акваторию города брига "Россия" под алыми парусами. Выпускники увидели залпы салютов. 

После праздника Северную столицу настигла гроза. В Петербурге начался долгожданный дождь.

Ранее нa Piter.tv сообщили, что в Петербурге обнаружили незаконную дорогостоящую доставку алкоголя в "сухой" день "Алых парусов". 

Видео: Telegram / Осторожно, новости (трансляция Пятого канала)

Теги: 25 июня 2021, алые паруса, беглов, выпускники, петербург
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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