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В ночь на субботу Петербург накрыл ливень с грозой

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Горожане, которые не легли спать, увидели настоящее светопредставление.

После жаркой недели и небольшого дождя в разных районах города Петербург наконец-таки получил не только прохладный душ в виде сильного ливня, но и светопредставление в виде грома и молний. Видео ночного шторма 26 июня поделились читатели Piter.tv.

Вспышки молний были заметны из окон квартир и через облака, а ливень щедро залил городской асфальт.

Благодаря небольшим дождям жара в Петербурге немного спала, однако погода остаётся жаркой. Об этом накануне заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Фото: Piter.tv

Теги: гроза, петербург, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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