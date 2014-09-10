В ночь на субботу Петербург накрыл ливень с грозой

После жаркой недели и небольшого дождя в разных районах города Петербург наконец-таки получил не только прохладный душ в виде сильного ливня, но и светопредставление в виде грома и молний. Видео ночного шторма 26 июня поделились читатели Piter.tv.
Вспышки молний были заметны из окон квартир и через облака, а ливень щедро залил городской асфальт.
Благодаря небольшим дождям жара в Петербурге немного спала, однако погода остаётся жаркой. Об этом накануне заявил главный синоптик города Александр Колесов.
Фото: Piter.tv
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