В ночь на субботу Петербург накрыл ливень с грозой

Горожане, которые не легли спать, увидели настоящее светопредставление.

После жаркой недели и небольшого дождя в разных районах города Петербург наконец-таки получил не только прохладный душ в виде сильного ливня, но и светопредставление в виде грома и молний. Видео ночного шторма 26 июня поделились читатели Piter.tv.

Вспышки молний были заметны из окон квартир и через облака, а ливень щедро залил городской асфальт.

Благодаря небольшим дождям жара в Петербурге немного спала, однако погода остаётся жаркой. Об этом накануне заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Фото: Piter.tv