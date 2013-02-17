Бастрыкину доложат об инциденте с гибелью петербурженки в хирургической клинике

Также глава СК заинтересовался происшествием в аквапарке Петербурга, где несовершеннолетний повредил ногу.

Глава Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклада по двум происшествиям, случившимся в Петербурге за последние дни. С предоставлением сведений о смерти петербурженки в клинике пластической хирургии и травмировании несовершеннолетнего в аквапарке выступит и.о. руководителя регионального ГСУ СК Олег Бобков, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Об уголовном деле, которое касается гибели женщины во время пластической операции, мы писали ранее. Напомним, что по факту смерти петербурженки 1-го ноября было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящий момент следствие проводит комплекс действий по выяснению обстоятельств случившегося.

Ряд резонансных инцидентов, о которых писали в СМИ, заинтересовали главу СК. Среди них: травмирование ноги несовершеннолетнего мальчика во время пребывания в петербургском аквапарке, а также драка жителя многоквартирного дома со своими соседями, которая попала на видео. По фактам случившегося в региональном ГСУ СК инициированы процессуальные проверки.

Ранее мы рассказывали, что петербуржца приговорили к условному сроку за разбитые ложкой для обуви витрины в пекарне.

Фото: СК России