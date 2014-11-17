В СК потребовали доклада о ходе проверки по факту травмирования 11-летней петербурженки

Пострадавшая получила травмы из-за падения сосульки.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту травмирования сосулькой несовершеннолетней жительницы Санкт-Петербурга, – следует из сообщения пресс-службы Следкома.

Напомним, что инцидент произошел 16 декабря на улице Зины Портновой. На голову малолетней девочки упала сосулька, в результате чего петербурженку пришлось госпитализировать с подозрением на сотрясение мозга. Позже ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В настоящий момент, по информации СК, девочка находится на амбулаторном лечении.

Ранее по факту данного происшествия петербургским следствием была инспирирована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ.

Ранее мы рассказывали, что в результате столкновения поездов в Мурманской области во время госпитализации на скорой помощи погибла женщина.

Фото: Следственный комитет РФ