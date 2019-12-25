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В Петербурге 11-летняя девочка оказалась в больнице из-за сосульки
Сегодня, 11:00
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В Петербурге 11-летняя девочка оказалась в больнице из-за сосульки

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Кроме того, от сосульки пострадал житель Гатчины.

Первые жертвы сосулек появились в Петербурге. Об этом пишет 78.ru. 

На улице Зины Портновой 16 декабря сосулька упала на голову 11-летней девочки. Пострадавшую госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а спустя время отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

Кроме того, от сосульки пострадал житель Гатчины в Ленобласти. Мужчине диагностировали ушибленную рану мягких тканей головы. 

Также отмечается, что в период с 15 декабря на гололеде поскользнулся и упал 31 человек. 

Ранее на Piter.TV: Ленобласть усиливает безопасность на льду водоемов. 

Фото: pxhere 

Теги: гололёд, зима, падение сосульки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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