В Петербурге 11-летняя девочка оказалась в больнице из-за сосульки

Кроме того, от сосульки пострадал житель Гатчины.

Первые жертвы сосулек появились в Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

На улице Зины Портновой 16 декабря сосулька упала на голову 11-летней девочки. Пострадавшую госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а спустя время отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, от сосульки пострадал житель Гатчины в Ленобласти. Мужчине диагностировали ушибленную рану мягких тканей головы.

Также отмечается, что в период с 15 декабря на гололеде поскользнулся и упал 31 человек.

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Фото: pxhere