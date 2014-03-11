Ленобласть усиливает безопасность на льду водоемов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал главам муниципалитетов региона ввести запрет выхода на лед областных водоёмов. Перепады температур не позволяют сформироваться устойчивому ледовому покрытию, и выход на такой лед представляет угрозу для жизни.
Работники поисково-спасательных отрядов будут проводить профилактические рейды для контроля ситуации на водных объектах. Они также предупреждают, что если вы стали свидетелем происшествия на льду – немедленно звоните по номеру 112.
Согласно федеральному законодательству, запрет выхода на лёд устанавливают органы местного самоуправления на основании погодных условий.
В Петербурге спаниель спас из ледяной реки замерзающего человека.
Фото: администрация Ленобласти
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