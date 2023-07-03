В Петербурге спаниель спас из ледяной реки замерзающего человека

Мужчина получил обморожение и был госпитализирован.

На Ленинском проспекте спаниель по кличке Чарли увидел на льду реки замерзающего человека. Он громко загавкал и потянул хозяйку на помощь к незнакомому мужчине. Об этом рассказали в Telegram-канале "Питерская Хроника".

Женщина самостоятельно не пошла на ещё хрупкий лёд, но сразу же вызвала МЧС и скорую. Пока экстренные службы ехали, она криками пыталась привлечь внимание мужчины.

В итоге прибывшие спасатели вытащили пострадавшего на берег. Он получил обморожение и был госпитализирован.

Видео: Telegram/ Питерская Хроник