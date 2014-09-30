  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на девочку в Шушарах
Сегодня, 11:09
155
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на девочку в Шушарах

0 0

Пострадавшую с укушенными ранами лица госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту нападения собаки на ребенка в Петербурге. Об этом 24 октября рассказали в пресс-службе ведомства. 

Напомним, животное набросилось на пятилетнюю девочку во дворе дома по Изборской улице в Шушарах. Пострадавшую с укушенными ранами лица госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Следователи уже проводят доследственную проверку. 

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Пресс-служба СК РФ 

Также проверку организовала прокуратура Пушкинского района Петербурга.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге женщина отсудила 100 тыс. рублей за нападение собаки в СНТ "Березка". 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: александр бастрыкин, нападение собаки на ребенка, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии