Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на девочку в Шушарах

Пострадавшую с укушенными ранами лица госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту нападения собаки на ребенка в Петербурге. Об этом 24 октября рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, животное набросилось на пятилетнюю девочку во дворе дома по Изборской улице в Шушарах. Пострадавшую с укушенными ранами лица госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Следователи уже проводят доследственную проверку.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Также проверку организовала прокуратура Пушкинского района Петербурга.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге женщина отсудила 100 тыс. рублей за нападение собаки в СНТ "Березка".

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга